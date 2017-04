Ecco la nuova linea di monitor di ASUS ROG, c'è anche un 4K HDR a 144 Hz!

ha presentato in tre nuovi prodotti appartenenti alla gamma dei monitor da gioco, che come al solito offrono caratteristiche di spicco per i videogiocatori più esigenti. Nella innovativa linea abbiamo anche un monitor con risoluzione Ultra HD, HDR e frequenza d'aggiornamento massima a 144 Hz.

Queste erano le specifiche che molti utenti stavano aspettando: i più entusiasti sono spesse volte abituati alla fluidità dei 144 Hz e, anche guardando al futuro, lo SWIFT PG27UQ sembra pensato per durare a lungo. Il suo pannello sfrutta l'High Dynamic Range e teconologia Quantum Dot, che porta la qualità al livello successivo. Di certo il prezzo, che non è ancora noto, non sarà proprio accessibile, ma le specifiche hanno un che di rivoluzionario, contando che c'è anche NVIDIA G-Sync. Gli altri due monitor hanno la particolarità di essere curvi: il primo dei due si chiama STRIX XG27VGQ, ha risoluzione Full HD e refresh rate a 144 Hz, mentre il secondo è lo SWIFT PG27VQ, ha risoluzione 2K e refresh rate a 165 Hz, oltre alla tecnologia Quantum Dot.