Ecco perchè il chipset dei nuovi iPhone si chiama A11 "Bionic"

I nuovi iPhone 8, iPhone 8 Plus ed iPhone X includono il nuovo chipset sviluppato e progettato da Apple A11 Bionic le cui potenzialità sono state mostrate dal colosso di Cupertino nel corso del keynote di martedì scorso, e confermate anche sui vari benchmark pubblicati in rete.

Tuttavia, in molti si sono chiesti il motivo per cui Apple abbia scelto l’etichetta “Bionic” per il processore. A fugare ogni dubbio ci ha pensato la stessa Apple, che interpellata da un rappresentante di The Verge, ha affermato che in realtà la nomenclatura Bionic non sta a significa nulla e non ha a che fare con l’aspetto tecnico.

“Si chiama Bionic perchè la società ha realizzato che nomi come A8 o A9 non erano particolarmente emozionanti rispetto ai concorrenti, quindi ha aggiunto Fusion e Bionic per aumentare l’impatto sul pubblico e per renderli riconoscibili”, ha affermato un portavoce.

A questo punto è lecito chiedersi che tipo di nome sceglierà Apple per i successori, A12 ed A13. Le scommesse sono aperte.