Ecco il prezzo italiano della nuova Apple TV 4K, si parte da 199 Euro

nella giornata di ieri ha anche annunciato la nuova, che come suggerito dal nome è in grado di supportare la riproduzione di contenuti in 4K, sui televisori che ovviamente includono pannelli a questa risoluzione.

Il set-top-box può essere preordinato a partire dalle 9:01 del prossimo 15 Settembre anche dal’Italia, ma particolarmente interessanti sono i prezzi.

Nel nostro paese, come d’altronde anche Oltremanica, arriveranno due varianti: con 32 e 64 gigabyte di spazio interno. Il modello più piccolo avrà un prezzo di 199 Euro, mentre per quello da 64 gigabyte il rincaro è di soli 20 Euro, ed il costo sarà di 219 Euro.

Coloro che sono interessati possono anche aggiungere, al momento dell’acquisto attraverso il negozio online o fisico, l’AppleCare Protection Plan, pagando 29 Euro in più.

Nella confezione, oltre alla Apple TV 4K, sarà presente il telecomando Apple TV Remote, il cavo di alimentazione ed il cavo da Lightning ad USB, mentre il cavo HDMI dovrà essere acquistato a parte.