Ecco il Surface Laptop, ufficiale la risposta di Microsoft ai Chromebook

I rumor emersi in precedenza trovano conferma., infatti, ha da poco svelato il, la risposta del gigante di Redmond aidie che si va a collocare nella medesima fascia di mercato.

Basato su Windows 10 S, la nuova versione del sistema operativo che come vi abbiamo raccontato qualche istante fa è basata interamente sullo Store, il Surface Laptop include uno schermo da 13,5 pollici PixelSense, compatibile con la Surface Pen, e sarà disponibile in quattro colorazioni: Platinum, Burgundy, Cobalt Blue e Graphite Gold.

La tastiera è ricoperta in Alcantara, lo stesso materiale utilizzato per la tastiera del Surface Pro 4, mentre il comparto delle porte è composto da una porta USB classica, una mini DisplayPort ed il connettore Surface per la ricarica.

A livello estetico, è spesso solo 14,47 millimetri nella parte posteriore e 9,9 millimetri in quella anteriore, e pesa 2,76 chilogrammi. Lo schermo include 3,4 milioni di pixel ed un aspect ratio di 3:2. Riguardo il processore, arriveranno modelli basati su CPU Intel Kaby Lake i5 ed anche i7, una sorpresa assoluta anche per i presenti, insieme a uno storage SSD PCI-ex fino ad 1 TB per memorizzare i dati, con 14,5 ore di batteria stimate.