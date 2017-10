Ecco un'altra opportunità per lasciare il proprio nome su Marte

Per novembre 2018 è previsto l'atterraggio del lander InSight della NASA su Marte, che porterà con sé non solo tutti gli strumenti scientifici utili per analizzare il suolo del pianeta marziano, ma anchedi nomi appartenenti alle persone che decideranno di partecipare all'iniziativa.

Per registrarsi, basta compilare questo breve modulo al seguente link entro il 1 novembre. Già nel 2015 circa 800.000 persone hanno partecipato ad un evento simile per poter aggiungere il proprio nome su un chip di silicio portato su Marte: la NASA vuole dare una nuova opportunità alle persone di lasciare una propria traccia sul pianeta rosso.

Bruce Banerdt della NASA, responsabile della missione InSight, parla dell'avvenimento come un'opportunità per tutti gli entusiasti di tutte le età che faranno parte del veicolo costruito per studiare l'interno del suolo marziano.

Completando la registrazione verrà generata una "boarding pass" simile a quella che vedete nell'immagine in fondo alla news. Con il frequent flier program la NASA vuole creare un database di tutte le missioni a cui hanno "partecipato" le persone interessate, generando dei punti che terranno traccia della storia della singola persona.



La missione successiva a quella InSight che permetterà di guadagnare frequent flier points sarà la Exploration Mission-1, che servirà a preparare l'uomo per la sua prima visita a Marte.