Ecco la variante del Nokia 3310 per celebrare il G20 di Amburgo

A poco più di un mese dal lancio italiano del nuovo, avvenuto lo scorso 25 Maggio, Caviar ha rilasciato oggi unadello storico cellulare della società finlandese, in occasione del G20 che si sta svolgendo in questi giorni ad Amburgo.

Come si può vedere dall’immagine presente in calce, il dispositivo include, nella parte posteriore, una serigrafia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e del numero uno dei Cremlino, Vladimir Putin, che proprio nella giornata di oggi si sono incontrati per la prima volta. Sulla parte bassa, invece, è stata inserita una targa con la data di oggi, il luogo dell’incontro (Amburgo) ed appunto il nome dell’evento, il G20.

I progettisti hanno utilizzato del titanio indurito con dell’Acciaio di Damasco per la scocca, che secondo gli stessi “riprende la durezza necessaria per la tutela della giustizia e dei propri interessi, oltre che gli interessi dei propri paesi” dei due leader.

L’emblema circolare che raffigura Trump e Putin, e le targhe che si trovano sopra e sotto, sono placcati in oro. Il costo del dispositivo sarà di 149.000 Rubli, o 2.477 Dollari.