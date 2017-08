Eclissi lunare del 7 agosto, parzialmente visibile anche dall'Italia

Oggi 7 agosto la terra si troverà esattamente tra il sole e la luna, oscurando il proprio satellite nel fenomeno dell'eclissi di Luna,dall'Italia. Dal nostro paese sarà oscurato solo un piccolo pezzo della Luna ma sarà comunque possibile ammirarla in tutta la sua bellezza e grandezza.

Infatti il satellite si troverà in prossimità dell'orizzonte, fornendo la possibilità di paragonarla dimensionalmente ad oggetti del paesaggio come montagne, palazzi o alberi, generando un effetto ottico che la farà sembrare più grande del solito. Quando la Luna si trova alta in cielo questa associazione con oggetti vicini viene a mancare, facendola risultare più piccola.

Nel momento in cui stasera tramonterà il sole la Luna si troverà già nel momento dell'eclissi, ovvero la noterete guardando verso est più grande e oscurata nella sua parte meridionale.

Poco prima delle ore 23 l'eclissi lunare volgerà al suo termine quando la Luna uscirà dalla parte di penombra. Sul sito virtualtelescope sarà possibile vedere l'eclissi online sopra il cielo di Roma.