Eclissi solare del 21 agosto: come e quando vedere l'evento in diretta

L'hanno chiamata lae oscurerà la tutta la striscia di terra che va dall'Oregon alla South Carolina, per un totale di 113 chilometri. Oggi 21 agosto dopo le 19:00 sarà possibile assistere alla diretta dell'evento grazie al sito del NASA che riportiamo su questo link

L'eclissi americana è attesa da mesi, non solo per la spettacolarità dell'evento in sé ma anche per gli esperimenti associati all'oscuramento del sola causato dalla luna. Anche dalla Stazione Spaziale Internazionale non vedono l'ora di filmare e fotografare la copertura del sole da parte della luna, grazie all'illusione ottica che rende il satellite della terra della stessa grandezza della stella che ci ospita, per via della sua lontananza. Nel tweet in fondo alla news l'astronauta attualmente Jack Fischer sulla ISS non vede l'ora di inviare tweet con immagini dell'eclissi.

Nella cartina è riportata non solo la traiettoria nella quale è possibile seguire l'eclissi da ovest ad est, ma anche quanto cambierà all'allontanarsi da questo percorso: chiaramente le persone più lontane dalla linea tracciata vedranno un'eclissi solo parziale. Inutile ricordare che se vi trovate in america dovete assolutamente evitare di guardare direttamente l'evento, a meno che non abbiate le giuste protezioni: a questo link troverete tutte le informazioni necessarie.

Buona visione!