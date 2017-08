Eclissi solare: Trump dimentica gli occhiali, la foto è già virale

E’ diventata già virale la fotografia scattata nella serata di ieri alla Casa Bianca, che ritrae il presidente degli Stati Uniti,, alle prese con l’eclissi solare. Nella fattispecie, The Donald si è presentato nel giardino dell’abitazione di Washington senza gli occhiali protettivi, contravvenendo ai consigli degli esperti.

Nel momento in cui ha rivolto lo sguardo verso il cielo, lo staff non ha esitato ad urlargli contro “non guardi!”. Inutile dire che la fotografia è rapidamente finita sul web e sui social network, scatenando l’ironia degli utenti, ma anche polemiche e messaggi di utenti contrariati che hanno etichettato questa dimenticanza come una mancanza di rispetto nei confronti di un evento astronomico che gli Stati Uniti attendevano da 99 anni.

Discorso diverso per la moglie Melania Trump, che sul balcone della Casa Bianca indossava gli occhiali protettivi della NASA, che ha poi passato anche al marito dopo le raccomandazioni dello staff.