EFF: il nuovo Centro di Controllo di iOS 11 mette a rischio gli iPhone

Del nuovo Centro di Controllo introdotto dainabbiamo a lungo parlato su queste pagine, così come del discutibile funzionamento dei toggle che consentono di disabilitare WiFi e Bluetooth, che di fatto sganciano semplicemente i dispositivi dalle connessioni attive.

Non è tutto, perchè alcuni studi hanno dimostrato che le connessioni WiFi e Bluetooth si riabilitano automaticamente alle 5:00 del mattino, ogni giorno, o se il dispositivo viene riavviato. Una novità che sicuramente non è stata accolta favorevolmente dagli utenti, che si aspettavano ben altro da questa feature.

A gettare ancora più benzina sul fuoco sul Centro di Controllo, ci ha pensato l’Electronic Frontier Foundation, secondo cui iOS 11 comprometterebbe la sicurezza degli utenti, in quanto i comandi sono “fuorvianti” e rappresentano un “male per la sicurezza dei dispositivi”.

“Quando un telefono è progettato per comportarsi in maniera diversa da quello che suggerisce l’interfaccia utente, il risultato sono problemi di sicurezza e privacy. Un utente non ha alcuna indicazione visiva o testuale per comprendere il comportamento del dispositivo, e ciò può portare ad una perdita di fiducia nei confronti dei progettisti del software, che si rifiutano di comunicare fedelmente ciò che sta accadendo. Dal momento che gli utenti si basano sul sistema operativo per prendere tutte le decisioni relative alla sicurezza e la privacy, questa fiducia è fondamentale” si legge nel rapporto, secondo cui questa così detta “scappatoia nella connettività”, può potenzialmente lasciare gli iPhone ed iPad vulnerabili ad attacchi.

L’articolo sottolinea che la decisione di far riagganciare le linee alle 5:00 del mattino è quanto meno discutibile, ed ignora la scelta degli utenti.

Fondamentalmente, però, si tratta delle stesse perplessità mosse dagli utenti dopo la scoperta della funzione, e la dichiarazione di Apple, secondo cui gli utenti dovrebbero mantenere accese le connessioni WiFi e Bluetooth per migliorare l’esperienza su iOS, non sembra aver convinto gli stessi.