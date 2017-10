Effettuato il teardown sul Google Pixel 2 XL: tasso di riparabilità di 6/10

I ragazzi di iFixit, come di consueto, hanno effettuato il teardown del nuovo Pixel 2 XL di, disponibile insieme al modello “piccolo” nei negozi di Verizon. Il rapporto pubblicato in rete ha rivelato delle interessanti informazioni sulla scheda tecnica del dispositivo.

Tra tutti, spicca il nuovo chipset per l’elaborazione delle immagini di cui vi abbiamo parlato in questa notizia e che sarà attivato con Android 8.1, rendendo più veloce l’acquisizione delle fotografie.

Come accade spesso negli smartphone disponibili sul mercato, la maggior parte dei componenti provengono da aziende di terze parti. Il chipset, ad esempio è lo Snapdragon 835, mentre la batteria da 3.520 mAh sarà prodotta da LG, al contrario delle memorie (RAM e flash), che sono state affidate a Samsung, mentre NXP si occupa del modulo NFC ed ESIM.

I sensori di compressione, come quello che vi mostriamo in calce, sono costituiti da un circuito flessibile “avvolto ad entrambi i lati da una linea in acciaio, con estensimetri per colmare i vuoti tra i pezzi di metallo”. Gli estensimetri resistono anche a qualsiasi tipo di deformazione.

La porta USB-C, invece, si trova su una scheda propria, il che rappresenta un aspetto negativo dal momento che si tratta di un elemento ad alto tasso di usura, che potrebbe aver bisogno di essere sostituito.

Complessivamente, il Pixel 2 XL ha raggiunto un punteggio di riparabilità di 6 su 10 (dove 10 rappresenta un grado. Molte delle componenti infatti sono modulari e possono essere sostituite facilmente, dopo aver rimosso lo schermo tramite le nove viti.