Elon Musk: la conoscenza di Zuckerberg delle IA è limitata

A quanto pare l’amministratore delegato di, non è convinto che il collega disia in grado di comprendere a pieno i principi fondamentali delle intelligenze artificiali.

Musk, riferendosi ad un’intervista rilasciata di recente da Zuckerberg, in cui il fondatore di Facebook ha allontanato qualsiasi scenario apocalittico sull’IA (avanzato per altro anche dallo stesso CEO di Tesla in passato), ha rivelato di aver parlato con Mark sulla questione, ma nonostante ciò “la sua comprensione in materia è piuttosto limitata”. Incalzato sulla questione da parte dei propri followers di Twitter, che hanno chiesto una spiegazione un pò più argomentata sul tema, Musk non ha diffuso alcun dettaglio aggiuntivo, affermando che “maggiori informazioni saranno disponibili in un film che uscirà a breve”.

Proprio qualche settimana fa, Elon Musk parlando con alcuni politici ha affermato che “l’intelligenza artificiale è uno dei rari casi che ci chiede di essere produttivi nella regolazione, perchè nel momento in cui svilupperà una propria coscienza sarà troppo tardi. L’IA è un rischio pericoloso per l’esistenza della civiltà umana”.