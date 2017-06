Elon Musk: Los Angeles è pronta ad usare i tunnel stradali

tunnel sotterranei dipotrebbero trovare presto applicazione. Il famoso imprenditore americano, parlando con ABC News, infatti, ha rivelato che il sindaco di Los Angelespotrebbe presto utilizzarli per espandere la rete sotterranea della città per favorire il transito di auto, bici e persone.

Le due parti avrebbero già avuto degli incontri, ed almeno al momento non è noto a che punto siano i colloqui, ma Garcetti si sarebbe detto chiaramente aperto all’idea.

Tuttavia, come precisato dallo stesso Musk, l’applicazione del progetto non è certo semplice: la società avrà bisogno di vari permessi per creare la così detta griglia sotterranea di tunnel ad alta velocità, e sarà un’impresa non certo facile convincere i funzionari del comune che un progetto così ambizioso possa andare avanti. Si tratta però di un inizio senza dubbio importante, dal momento che stiamo comunque parlando di una delle città più grandi ed importanti al mondo. Sarà senza dubbio interessante vedere come si evolverà il tutto.