Elon Musk mostra nuove foto della tuta spaziale di SpaceX

ha rivelato nuove foto della spettacolare tuta spaziale della sua compagnia. Questa volta la foto mostra la tuta dalla testa ai piedi, dando un'immagine complessiva di come sarà.

Nell'immagine vediamo un modello vestire la nuova tuta della SpaceX davanti al Dragon 2, capsula progettata per il trasporto degli astronauti dalla terra alla International Space Station.

Nella prima immagine rilasciata era possibile vedere la tuta spaziale esclusivamente dal torso in su, ora questa nuova foto ci permette di fare conoscenza anche con i guanti e gli stivali che accompagneranno gli astronauti nello spazio.

Queste tute sono pensate per essere indossate all'interno della Crew Dragon, evitando problemi agli astronauti in caso di depressurizzazione. Musk ha promesso di rilasciare nuove informazioni sulle tute in futuro.