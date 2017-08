Elon Musk mostra la prima foto della tuta spaziale di SpaceX

, attraverso il proprio account ufficiale Instagram ha diffuso la prima fotografia ufficiale della tuta spaziale di. L’amministratore delegato ha anche rivelato che la tuta è stata testata per la pressione a doppio vuoto ed è perfettamente funzionante.

Come si può vedere in calce, la tuta in sé e bianca, e lo stesso CEO di Tesla ha rivelato che è stato incredibilmente difficile bilanciare comodità ed estetica in fase di progettazione.

Sebbene non l’abbia specificato, le tute di SpaceX sono destinate agli astronauti che viaggeranno all’interno delle capsule Dragon. Si tratta di tute pressurizzate, quindi non sono progettate per le così dette “passeggiate nello spazio”, e quindi sono rivolte solo agli astronauti durante i viaggi, nel caso in cui le capsule dovessero essere depressurizzate.

Le stesse tute saranno indossate dagli astronauti della NASA nel momento in cui l’accordo con SpaceX, che prevede viaggi sulla Stazione Spaziale Internazionale, diventerà operativo.

Lo scorso mese di Gennaio, la Boeing ha rivelato il proprio design della tuta spaziale che gli astronauti indosseranno nei viaggi verso l’ISS.