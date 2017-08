Elon Musk mostra una Tesla dentro il tunnel sotterraneo di Los Angeles

, attraverso il proprio account ufficiale, ha fornito uno sguardo ravvicinato ai tunnel sotterranei scavati dalla propria società, The Boring Company, sotto Los Angeles. Nella fotografia condivisa, e visualizzabile come sempre in calce, è presente una vettura dentro il tunnel: si tratta deldi

Il tunnel sotterraneo di prova è in costruzione al di sotto del quartier generale di SpaceX, ad Hawthorne, alle porte di Los Angeles, e dovrà mostrare le reali potenzialità di questo progetto che ha appassionato il mondo. The Boring Company si gioca praticamente tutto ed un fallimento potrebbe affossare definitivamente tutto.

Questo tunnel sarà lungo due miglia e sarà completato nel corso dei prossimi mesi. Le autorizzazioni concesse però prevedono anche che venga tappato con il cemento nel caso in cui le autorità locali dovessero richiederlo. Attraverso ciò, Boring Company ed Elon Musk mirano a ridurre il traffico cittadino.