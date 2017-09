Elon Musk rivede i suoi piani per Marte (a ribasso): "priorità è la Luna"

No, nessuna paura, il fondatore di Tesla e Space X vuole ancora andare su Marte e di questo è bello convinto, però forse un po' più tardi di quanto già annunciato. La priorità sembrerebbe essere un'altra: la Luna. Ecco cosa ha detto durante una visita in Australia.

"Siamo nel 2017, dovremmo già avere una base sulla Luna", ha detto, infatti Musk all'International Astronautical Congress. "Che diavolo sta succedendo?". Evidentemente poco o comunque non abbastanza. Così prima di pensare alla gloriosa conquista del pianeta rosso, per Musk, è il caso di sedersi respirare a fondo un paio di volte e rivedere le priorità. Che poi si tratta di una conferma del trend che emerge dalle ultime notizie provenienti dal mondo delle agenzie spaziali, NASA su tutte: di una base lunare se ne parlava già lo scorso Aprile, e se ne è parlato ancora di più negli ultimi giorni. L'accordo per un progetto che vada in questa direzione ad opera NASA-Roscosmos c'è già.

Nel corso del panel ha parlato a lungo anche del suo progetto di portare i razzi di SpaceX su Marte. L'anno scorso si parlava addirittura del 2022 come possibile data per il compimento di questo risultato storico. Una data che ai più era sembrata semplicemente ottimista in modo davvero ingenuo. Ora Musk non sembrerebbe intenzionato a cambiare questa deadline, ma nel corso della conferenza ha evidenziato uno spirito più pragmatico parlando degli ostacoli più grandi in questo momento: affinare la tecnologia, perfezionando i motori del suo raptor e aumentando il numero dei test per il prossimo anno –passando da 20 ad almeno 30–, rispettare il budget consolidando Falcon 9, Falcon Heavy rockets e Dragon spacecraft in un'unica architettura e, quindi, superare gli ostacoli posti dalla politica. Luna o non Luna, insomma, su Marte ci si andrà e Musk non è l'unico a scalpitare su questo fronte, ieri vi avevamo parlato, ad esempio, di un progetto di Lockheed Martin: una base orbitale su Marte con tanto di lander riutilizzabile e in grado di fare avanti e indietro verso e dal pianeta rosso.