Elon Musk rivela: Tesla non produrrà un autobus

Nelle scorse settimane, in alcune interviste rilasciate per la stampa internazionale, l’amministratore delegato di, aveva lasciato intendere che la sua compagnia avrebbe potuto produrre in futuro un autobus, che secondo i rumor sarebbe stato svelato nel 2017.

Lo scorso mese di Aprile, lo stesso Musk aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “abbiamo un’idea per qualcosa che non è esattamente un autobus, ma che risolverebbe il problema della densità nelle aree urbane. I veicoli autonomi sono però la chiave di tutto, ma non posso parlare troppo, devo stare attento a quello che dico”.

Nel corso della conference call tenuta a margine dell’annuncio dei risultati finanziari del primo trimestre, Musk ha parlato del progetto con toni ancora più incerti, lasciando intendere che probabilmente il produttore di veicoli della Silicon Valley ha messo da parte il progetto riguardante lo sviluppo di un autobus vero e proprio, ma un “qualcosa con 10 o 12 posti al suo interno”.