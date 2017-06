Elon Musk spiega perchè la colonizzazione di Marte è di fondamentale importanza

Il fondatore di, parlando all’, ha spiegato perchè secondo lui la colonizzazione di Marte rappresenta una priorità per l’umanità, ma ha anche esposto i problemi.

Secondo Musk, con le tecnologie attuali, un biglietto per Marte potrebbe arrivare a costare circa 10 miliardi di Dollari, inaccessibile per praticamente tutti.

L’eccentrico dirigente d’azienda però ha affermato che l’obiettivo è di portare il costo a circa 200.000 Dollari, per renderlo quanto meno fattibile, il tutto grazie ad alcuni elementi che secondo lo stesso sono imprescindibili. In primo luogo, i mezzi di trasporto dovranno essere completamente riutilizzabili, perchè lo smaltimento aumenteremo significativamente i costi. Le navicelle, inoltre, dovranno essere ricaricabili e ricaricate in orbita, e bisognerà produrre del propellente su Marte per ottimizzare i costi, la riusabilità e la produzione, ecco perchè Musk propone il metano.

Per le cabile, la visione di Musk è la seguente: “ci saranno film, aule, cabine ed un ristorante. Ci sarà del divertimento, e gli esseri umani trascorreranno insieme dei bei momenti”.