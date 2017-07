Elon Musk: tra 20 anni diremo addio alle auto con volante

, quando parla, non è mai casuale. Secondo quanto affermato di recente dal fondatore di, nel giro di venti anni diremo addio alle automobili con il volante, e “sarà come avere un cavallo nel garage”.

Tuttavia, parlando all’Associazione Nazionale dei Governatori degli USA, Musk ha messo in guardia i politici sul fatto che, per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario predisporre delle adeguate misure di sicurezza contro gli attacchi informatici, ed ha comunque affermato che i produttori dovranno impegnarsi per far si che in ogni vettura sia presente una funzione che permetta ai conducenti di prendere il controllo delle automobili.

Musk ha anche affermato che una delle sue più grandi paure è che i computer escano dalle mani degli umani per scatenare una guerra, ecco perchè ha chiesto anche una regolamentazione delle intelligenze artificiali, che “non solo minacceranno tutti i lavori degli esseri umani, ma potrebbero anche scatenare guerre. E’ il rischio maggiore che corriamo come civiltà”.