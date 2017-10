Elon Musk vuole rimpiazzare la rete elettrica del Porto Rico con pannelli solari

Dopo il tremendo tornado Maria che ha messo in ginocchio Puerto Rico distruggendo buona parte delle infrastrutture della rete elettrica, ora la soluzione potrebbe fornirla Elon Musk. Il patron di Tesla e Space vuole rimpiazzare le vecchie strutture utilizzando solo pannelli solari.

Tesla ha già inviato centinaia di kit per pannelli solari in Porto Rico, questo per dare una sistemazione provvisoria alle numerose abitazioni che sono rimaste tagliate completamente fuori dall'approvvigionamento di energia elettrica.

Ma Musk punta ancora più in alto: "Tesla può ricostruire l'intero sistema di rete elettrica di Porto Rico utilizzando pannelli solari e batterie su larga scala", ha fatto sapere su Twitter. "Il team di Tesla lo ha già fatto per molte altre isole più piccole in tutto il mondo, ma non ci sono limiti di scalabilità. Perciò si può fare anche per Porto Rico. Tale decisione è completamente nelle mani del Governo locale e, soprattutto, nelle mani dei suoi cittadini".

E non è l'unico a pensare che questa distruzione paurosa possa finire per essere una buona opportunità per il Paese. Soprattutto dal momento che l'infrastruttura precedente era piuttosto datata e inefficiente, cosa che aveva reso i costi dell'energia nel Paese piuttosto alti.

Una proposta, quella di Musk, che ha ricevuto un incoraggiamento da parte dello stesso Governatore del Porto Rico: "@ElonMusk parliamone. Vuoi mostrare al mondo il potere e la scalabilità della tua #TecnologiaTesla? Il Porto Rico potrebbe essere la tua nave ammiraglia". Insomma per Ricardo Rossello non ci sarebbero problemi, anche se dalle sue parole traspare un messaggio piuttosto eloquente: "Sì, si può fare, ma è chiaro che noi ti serviamo per fare pubblicità, per mandare un messaggio al mondo". Il che potrebbe essere un ottimo espediente per far sganciare a Musk un accordo particolarmente favorevole per l'isola dal punto di vista finanziario.