Emergono in rete per la prima volta due prototipi del primo iPhone

Negli ultimi giorni abbiamo più volte parlato del primo iPhone , che proprio ieri ha festeggiato il decimo anniversario. Sono stati molti i contributi sullo smartphone che ha cambiato per sempre il mondo della telefonia, avviando una vera e propria rivoluzione culturale a cui stiamo ancora assistendo.

Questa volta, non stiamo qui a parlarvi di retroscena o altro, ma vogliamo mostrarvi un importantissimo contributo che proviene direttamente da Ken Kocienda, un progettista di Apple che ha avuto l’onere ed onore di far parte del team che ha creato l’iPhone “originale”.

Lo stesso Kocienda, che lavora tutt’ora per il colosso di Cupertino da 16 anni, ha pubblicato una fotografia che ritrae due prototipi del primo Melafonino. Il nome in codice era “Wallabies”, ma il motivo di tale scelta ancora non è noto. La versione lanciata sul mercato era completamente diversa, ad eccezion fatta per il collocamento dell’unico pulsante, Home, nella parte inferiore.