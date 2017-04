Emergono in rete i primi dettagli sul Surface Pro 5

Sul web già da tempo sono emersi i primi dettagli sul, mentre sulancora non è disponibile alcun tipo di informazione. Oggi,ha rivelato che ilnon cambierà il connettore per l’alimentazione, e che la prossima generazione di 2-in-1 passerà ai processori Kaby Lake di Intel.

Thurrot afferma che non si tratterà di una rivoluzione, segno che il Surface Pro 5 potrebbe semplicemente includere un design rinnovato con i componenti aggiornati. Ciò che resta da capire è anche la possibile presenza di una porta USB-C, che nel caso in cui dovesse mancare rappresenterebbe un deficit importante, visto che la maggior parte dei produttori di PC Windows si stanno muovendo per adottare questo nuovo standard.

Nonostante questo rapporto, però, Microsoft ancora non ha annunciato alcun evento di presentazione per i Surface.