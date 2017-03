Emergono le prime indiscrezioni su Android 8.0

VentureBeat nella giornata di oggi ha pubblicato un interessante articolo riguardante alcune delle caratteristiche che potrebbero far parte di, la prossima versione del sistema operativo touch diche dovrebbe essere rilasciata entro la fine dell’anno e che è attualmente denominata “”.

Il rapporto, in particolare, si focalizza su tre funzioni che potrebbero entrare nel pacchetto. La prima si chiama “Copy Less” e permetterà agli smartphone Android di rilevare le informazioni importanti che l’utente ha intenzione di copiare tra due diverse applicazioni, come ad esempio tra chat ed email. In questo modo non bisognerà più effettuare il copia-incolla classico.

La seconda caratteristica invece è ripresa a tutti gli effetti da Apple ed include la capacità di toccare l’indirizzo in un messaggio per aprire in maniera semplice ed immediata Google Maps, in modo tale da avviare immediatamente la navigazione verso quella determinata posizione. La fonte sostiene anche che un’altra feature riguarderebbe le gesture, e dovrebbe consentire agli utenti di disegnare la lettera C sullo schermo per far apparire la rubrica.