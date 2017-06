Emily Ratajkowski è la protagonista dello spot della presentazione di Oneplus 5

OnePlus tira fuori l'artiglieria pesante per lo spot della presentazione del suo nuovo: la compagnia cinese ha scelto infatticome promoter del suo nuovo smartphone, ecco il video con la celebre top model.

Per invitare stampa e pubblico a guardare la presentazione online del prossimo attesissimo smartphone, OnePlus ha ben pensato di puntare tutto sulla incredibile bellezza di Emily Ratajkowski. Nel video, a dirla tutta, non si vede granché del nuovo smartphone se non una silhouette alla fine. Nei pochi secondi di clip vediamo semplicemente la Ratajkowski sfilare in diverse location fino a che non arriva il messaggio finale che sembrerebbe proprio rivolto al pubblico dalla Ratajkowski in persona: "Please join me for the Oneplus 5 launch".

Si tratterà di una mossa di marketing vincente? Noi diciamo di sì.