Emirates: Surface gratis sui voli da Dubai agli USA

Del divieto istituito dall’amministrazionecontro il trasporto, nella cabina, di laptop e tablet abbiamo a lungo parlato su queste pagine, e secondo molti sarebbe stato dettato dal fatto che i terroristi avrebbero trovato dei modi per montare nelle bombe a bordo dei dispositivi elettronici in grado di eludere i controlli.

Tuttavia, le principali compagnie aeree mediorentali si stanno adoperando. Emirates, per fare fronte al divieto, ha annunciato che offrirà, gratuitamente, a coloro che prenderanno un volo da Dubai diretto negli USA, un Surface di Microsoft per poter visualizzare contenuti su internet (chiaramente utilizzando la connessione interna) o, semplicemente, per collegare i propri supporti in modo tale da continuare il lavoro durante il viaggio. I viaggiatori saranno autorizzati a portare con loro anche una chiavetta USB contenente i file personali.

Emirates non è l’unica compagnia aeree ad adottare questa misura: lo stesso ha anche fatto Qatar Airways, con la differenza che in questo caso fornirà ai passeggeri un laptop.