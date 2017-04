Enel: entro 3 anni tutta Palermo sarà coperta dalla banda ultra larga

Buone notizie in arrivo per gli abitanti di Palermo., infatti, ha annunciato che entro tre anni tutta la città sarà coperta dalla banda ultra larga, grazie ad un investimento da 90 milioni di Euro spalmato su tre anni.

A dare l’annuncio è stato Giuseppe Lo Verso, city manager di Open Fiber, in occasione di un evento organizzato dalla stessa società specializzata nella fornitura di energia elettrica, secondo cui “Palermo è tra le prime dieci città in cui arriverà Open fiber di Enel con fibra ultra larga. Passeranno alla fibra ottica tutte le infrastrutture comunali. L'investimento è di 90 milioni di euro in tre anni e daremo lavoro a mille persone che lavoreranno a questa rete. Entro dicembre arriveremo a 100 mila abitazioni coperte. Per poi concludere il progetto in tre anni. I vantaggi sono innumerevoli, il programma interessa tutte le otto circoscrizioni di Palermo.

Non ci saranno zone escluse. Per quello che è possibile utilizzeremo le infrastrutture esistenti ma in altri casi dovremmo fare scavi cercando di creare meno disagi possibili. Possiamo fare scavi e ripristini nello stesso giorno. Per questo abbiamo già preso accordi con il Comune”.

Il tutto rientra nel progetto portato avanti in cinque città italiane da Open Fiber.