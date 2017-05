Enel Open Fiber: aperta al vendita a Napoli per 10.500 unità immobiliari

Giornata importante per Napoli., attraverso il proprio sito web ufficiale, ha annunciato di aver iniziato la commercializzazione delle prime 10.500 unità immobiliari cablate con la fibra ottica FTTH di

La fibra ottica sarà disponibile per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione, e nel corso dei prossimi mesi verrà espansa la disponibilità.

Per chi non la conoscesse, si tratta della rete a banda ultra larga basata sulla tecnologia Fiber to the Home (FTTH), che è in grado di garantire una velocità di trasmissione di 1 Gigabit al secondo, sia in download che upload, velocità non raggiungibili con le reti in rame (ADSL) e fibra/rame (FTTC).

Gli interessati possono recarsi presso i partner commerciali WindTre e Vodafone per richiedere l’attivazione.

L’obiettivo di Enel è coprire tutta la città in due anni, a fronte di un investimento da 100 milioni di Euro. E’ possibile verificare lo stato d’avanzamento dei lavori attraverso la mappa di Napoli disponibile a questo indirizzo.