Enel Open Fiber arriva a Rozzano per 18mila unità immobiliari

Il piano è rendere Rozzano ultraveloce, portando in tutta la città un’infrastruttura in fibra ottica che consenta velocità di connessione fino a 1 Gbps (1000 Megabit al secondo). Questo è l’obiettivo della collaborazione tra il Comune di Rozzano e, la società partecipata da Enel e Cassa depositi e prestiti.

A stabilirlo una convenzione firmata dal sindaco di Rozzano, Barbara Agogliati e da Guido Maria Garrone, direttore Network & Operations di Open Fiber, che consentirà alla città di beneficiare di una tecnologia innovativa, efficiente e sicura.

Rozzano è tra le prime città italiane dove Open Fiber intende realizzare la sua infrastruttura di rete in fibra ultraveloce. Il piano di sviluppo dell’azienda prevede la copertura capillare della città entro la fine del 2018. In totale, attraverso circa 270 km di rete in fibra, saranno cablate circa 18mila unità immobiliari.

La prima zona oggetto dei lavori sarà Rozzano Vecchio da cui si ricevono più segnalazioni. “Abbiamo ricevuto spesso segnalazioni di cittadini che ci chiedevano di implementare questo servizio, che seppur presente in diverse aree, lasciava scoperte alcune vie della città densamente abitate come via Cooperazione e via Solidarietà. Orgogliosa che la nostra sia una delle prime città a rinnovarsi attraverso questa moderna infrastruttura”, ha affermato il sindaco, Barbara Agogliati.

I lavori riguarderanno case, condomini, aziende e immobili dell’Amministrazione comunale, e diversi plessi scolastici per velocizzare il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e P.A. e aumentando la produttività e la competitività delle imprese.

La realizzazione di questa importante infrastruttura per la città di Rozzano comporterà per Open Fiber un investimento diretto di oltre 5 milioni di euro.