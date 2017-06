Enel presenta il nuovo contatore, verrà installato in 32 milioni di case

, nella giornata di ieri, ha presentato il nuovo contatore digitale, che verrà installato in 32 milioni di abitazioni del nostro paese. Come spiegato dallo stesso gestore attraverso il sito web, i vantaggi di questo nuovo contatore saranno molteplici.

Innanzitutto, sarà in grado di rilevare il consumo ogni 15 minuti, e supererà le fasce orarie dando la possibilità ai clienti di accedere a tariffe personalizzati.

“Il nuovo sistema di misura e telegestione e il nuovo contatore Open Meter creano le premesse per una maggiore consapevolezza nell’utilizzo dell’energia” si legge nella pagina dedicata, in cui Enel afferma che uno dei benefici è rappresentato dall’accesso ad “informazioni sempre più puntuali sui consumi”, ma sarà anche in grado di aprire la strada alla cosiddetta smart home grazie all'abilitazione di servizi e applicazioni per la domotica.

Il nuovo contatore 2.0, darà ai clienti la possibilità di conoscere con maggiore dettaglio i prelievi giornalieri di energia e l’effettiva potenza assorbita da tutti i dispositivi elettrici ed elettronici.

Con questo nuovo sistema di misurazione, inoltre, si ridurranno le fatture stimate ed i conguagli di fatturazione.