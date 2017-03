Eric Schmidt conferma: lo smartphone di Andy Rubin sarà basato su Android

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo pubblicato la prima immagine diffusa dae raffigurante il suo nuovo progetto: uno smartphone senza bordi battezzato. Tuttavia, sul web in molti avevano avanzato l’ipotesi secondo cui il dispositivo non sarà basato su

A fare chiarezza ci ha pensato Eric Schmidt, il presidente di Google, che attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha confermato che lo smartphone del co-fondatore di Android sarà appunto basato sul robottino verde. L’importante dirigente del motore di ricerca ha confermato che Essential includerà sia il Play Store che tutti i servizi di Google per Android.

Ciò che resta da capire è l’approccio che avrà il produttore nei confronti di Android. Rubin, infatti, vorrebbe garantire aggiornamenti rapidi per il primo smartphone della sua nuova società, ma allo stesso tempo vorrebbe portare tra le mani degli utenti un’esperienza radicalmente diversa rispetto a quella stock del sistema operativo.

I tweet di Rubin e Schmidt lasciano presagire un annuncio ormai prossimo, ma ancora non vi è una data.