Essential: altro calo al prezzo, passa a 499 Dollari

, il nuovo smartphone della società di, non ha certo registrato il riscontro sperato dallo stesso produttore, che a giudicare da alcune stime avrebbe venduto solo 5.000 unità in un mese

La compagnia evidentemente è conscia del flop, e per questo ha deciso di tagliare nuovamente il prezzo dello smartphone, che ora può essere acquistato da 499 Dollari. Inoltre, per coloro che hanno deciso di acquistarlo nelle prime fasi della vendita, Essential ha deciso di regalare un buono da 200 Dollari da utilizzare presso il negozio ufficiale, per l’acquisto dei moduli come la fotocamera 360°, o, anche, per un altro smartphone.

La società chiaramente non ha attribuito questo taglio del prezzo alle scarse vendite, ma sostiene che a 499 Dollari il dispositivo sia più “appetibile per gli utenti”, anche a livello di marketing. Nonostante ciò, però, i detrattori non hanno fatto mancare i commenti, affermando che allo stesso prezzo sul mercato sono disponibili smartphone con caratteristiche molto più interessanti e feature che Essential non ha.