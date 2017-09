Essential: Andy Rubin vende solo 5.000 unità in un mese

Nonostante le ottime promesse di, il fondatore di Essential Phone non sembra aver registrato il riscontro sperato. Secondo quanto riportato da alcune società di ricerca, la compagnia del papà del robottino verde avrebbe venduto un numero esiguo (per usare un eufemismo) di unità.

In totale, dai pre-ordini apertiti il 17 Agosto, Essential avrebbe piazzato solo 5.000 unità. Baystreet Research, che tiene traccia delle spedizioni di smartphone ed altri dispositivi negli USA, riferisce che Essential avrebbe potuto vendere 500 o 50.000 unità, ma sarebbe comunque stato un flop.

Gli analisti imputano il tutto non solo alla strategia di marketing e di vendita, ma anche al dispositivo stesso, che evidentemente non è riuscito a convincere gli utenti, basti pensare che la stessa strategia fu adottata da OnePlus con OnePlus One qualche anno fa e comunque il riscontro fu ben diverso.

Negli Stati Uniti, Essential è venduto solo attraverso Sprint, almeno dal lancio, ma è disponibile anche su Amazon e Best Buy, ad esempio.

Nella ricerca si legge inoltre che gli utenti potrebbero aver scelto altro anche a causa della disponibilità: la versione bianca, che evidentemente è stata la più apprezzata, non è ancora disponibile ed Amazon stime le consegne in 1-2 mesi.