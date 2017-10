Essential citata in giudizio per il connettore modulare

Nuova grana giudiziaria per, la società di Andy Rubin (il papà di) che proprio di recente ha lanciato sul mercato l’omonimo cellulare., una società del settore tecnologico fondata dal creatore dell’, ha presentato una denuncia contro il rivale.

Alla base di tutto ci sarebbe il fatto che, secondo la società dell’ex Apple, Essential avrebbe rubato dei segreti commerciali.

Keyssa sostiene che Essential avrebbe preso in considerazione per dieci mesi l’utilizzo della propria tecnologia wireless, prima di optare per il concorrente SiBEAM. Durante questi dieci mesi, Essential avrebbe ricevuto dagli ingegneri Keyssa molte informazioni sulla tecnologia in questione, salvo poi abbandonare il tutto.

Le informazioni ad oggetto della disputa, secondo gli avvocati, sarebbero pari ai segreti commerciali, ed Essential avrebbe portato avanti quello che può a tutti gli effetti essere considerato una violazione di un accordo di riservatezza. Il tutto si è tramutato nel connettore modulare per lo smartphone, che consente di agganciare la fotocamera a 360 gradi.