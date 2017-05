Essential: ecco la 360 camera da agganciare al telefono

, il papà di Android, ha svelato oggi il nuovo smartphone Essential . Il dispositivo va ad inaugurare un sistema modulare progettato appositamente per gli accessori aggiuntivi. Il primo di questo è una piccola macchina fotografica a 360 che si aggancia ala parte posteriore dello smartphone, come mostrato nelle immagini.

Pesa meno di 35 grammi e comprende doppi sensori fisheye da 12 megapixel in grado di catturare filmati in 4K a 360° ad un franerete di 30 fps.

Sono anche presenti quattro microfoni per la registrazione audio e due pin di alimentazione per aiutare a mantenere la fotocamera alimentata mentre è agganciata allo smartphone.

Essential sembra voler puntare massicciamente su questo comparto, e Xiaoyu Miao della società ha affermato che il 360 “cambierà tutto. Le telecamere sono ingombranti e costose, soprattutto se sono buone. Gli utenti necessitano di poter scattare foto in mobilità per caricarle immediatamente sui social, ecco perchè abbiamo sviluppato questa fotocamera”. La lente sarà disponibile a fianco dello smartphone Essential a 50 Dollari extra sul prezzo del cellulare, mentre se acquistata separatamente costerà 199 Dollari.