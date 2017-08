Essential Phone finalmente disponibile all'acquisto, ma non in Italia

, lo smartphone del "papà" di, sta facendo molto parlare di sé nelle ultime settimane, sia per motivi legati agli investimenti che per la "politica" simil Nexus per quanto riguarda gli aggiornamenti.

Dopo avervi riportato il fatto che le spedizioni inizieranno tra pochi giorni e che i primi influencer possiedono già lo smartphone, oggi possiamo finalmente dirvi che Essential Phone è ufficialmente acquistabile dal sito web del produttore o da alcuni store online canadesi e statunitensi.

Tuttavia, per il momento l'unica variante acquistabile dal sito ufficiale è quella con colorazione Black Moon, commercializzata al prezzo di 699 dollari (circa 598 euro al cambio attuale). Oltre a questo, non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda la data di lancio sul suolo nostrano, anche se Andy Rubin ha già confermato l'arrivo di Essential Phone anche in Europa.