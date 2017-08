Essential Phone riceverà aggiornamenti per Android per un periodo di due anni

Il fondatore di, ha voluto dare nuove rassicurazioni ai futuri acquirenti dello smartphone specificando il periodo di copertura del telefono sotto il profilo aggiornamenti software e patch di sicurezza. Sono state fornite nuove indiscrezioni anche sulla possibilità che vengano presentati nuovi accessori.

L'Essential Phone riceverà aggiornamenti ad android per almeno due anni dalla data di release, mentre sarà coperto da patch di sicurezza per un periodo di tre anni. Si tratta di una copertura estremamente simili a quella promessa da Google per il suo Pixel.

Tuttavia, Rubin non ha specificato nulle sulla frequenza di rilascio degli aggiornamenti per Android. Nel post con cui si annuncia il periodo di copertura dello smartphone, Essential ha anche comunicato che lo smartphone riceverà nuovi accessori modulari a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Al momento sono stati annunciati esclusivamente una camera a 360° da montare sul device e una docking station. Facile che a breve ne verranno mostrati anche di nuovi.

Nel blog Rubin ricorda anche i punti di forza del device, che sarà spedito agli acquirenti a breve: i materiali in titanio e ceramica, la semplicità e un massiccio storage da 128GB.