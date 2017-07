Essential Phone: ritardi con le spedizioni per lo smartphone di Andy Rubin

L’ Essential Phone , per un certo periodo di tempo è stato al centro del dibattito in quanto si trattava del primo smartphone di, il papà di, che ha promesso aggiornamenti rapidi ed una nuova esperienza del robottino verde, a cui si aggiunge un design innovativo, praticamente privo di cornici.

Tuttavia, come segnalato da molti, le unità pre-ordinate ancora non sarebbero state consegnate. Le spedizioni infatti erano previste entro 30 giorni, ma quando di giorni ne sono passati 33, ancora non vi è traccia del dispositivo.

E’ chiaro però che siamo di fronte ad un mercato, quello degli smartphone, in cui i ritardi non sono del tutto infrequenti, ma ciò che preoccupa ed infastidisce di più gli utenti è il silenzio che arriva proprio da parte del produttore, che ancora non ha diffuso alcuna indicazione a riguardo. Non è infatti noto se si tratta di un problema con la produzione di qualche unità, oppure se il tutto è da imputare a qualche ritardo da parte dei fornitori.