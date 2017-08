Essential Phone, ci siamo: prime spedizioni entro 7 giorni

Dopo una lunga attesa , sembra proprio che ora gli acquirenti dipossano finalmente tirare un sospiro di sollievo. Infatti, la compagnia di, il papà di, ha iniziato ad inviare delle email che comunicano l'inizio delle prime spedizioni

La "causa" che potrebbe aver fatto velocizzare i tempi di spedizione ad Essential potrebbe essere la recente notizia che la società in questione ha raggiunto un valore di circa 900 milioni di dollari/1 miliardo di dollari senza vendere alcun dispositivo. Insomma, un vero e proprio successo per quanto riguarda gli investimenti ottenuti.

Oltre a questo, lo YouTuber Dave Lee ha pubblicato, tramite il sui profili social, alcune foto che mostrano il succitato smartphone di Andy Rubin, già nelle mani dei primi influencer a quanto pare.

The Essential Phone. Launching in Canada only from @TELUS, this September!#ad pic.twitter.com/l5AXVQ4LF4