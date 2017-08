Essential Phone, le spedizioni sono ufficialmente iniziate

Dopo un iniziale ritardo, Essential ha ufficialmente iniziato ail suo smartphone ai propri clienti. Un tweet della compagnia ha invitato gli acquirenti a controllare la propria email per ottenere le informazioni di tracking, ringraziandoli per la loro pazienza.

Per il momento si parla solo dello smartphone, per gli accessori modulari, a partire dall'interessante camera 360-degree, ci sarà da aspettare ancora un po'. L'ambizione di Andy Rubin è quella di rilasciare sul mercato nuovi gadget ogni 2-3 mesi, sappiamo che trai possibili accessori ci sarà anche una docking station.

Inoltre non è ancora disponibile la versione bianca dello smartphone, che sul sito viene ancora indicata come "Coming soon", e questo soon non si sa quanto vicino possa essere. Per il momento gli aspiranti possessori dell'Essential Phone devono accontentarsi del modello in nero.

Ricordiamo che non si hanno ancora notizie sull'arrivo dell'Essential Phone in Italia, cosa che comunque –presto o tardi– dovrebbe avvenire, stando ad un precedente report del Financial Times.