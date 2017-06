Essential riceverà aggiornamenti di sicurezza mensili?

Emergono nuove informazioni su, lo smartphone senza cornici presentato qualche giorno fa dal papà di Android, Andy Rubin. La società, nella giornata di ieri ha annunciato l’approccio che ha intenzione di adottare per gli aggiornamenti.

Nella fattispecie, come ormai noto, Essential includerà come sistema operativo Android 7.0, insieme all’interfaccia grafica Ambient OS.

I gestori dell’account ufficiale Twitter, attraverso un messaggio pubblicato nella giornata di ieri, però, hanno svelato che la compagnia ha intenzione di rilasciare almeno un aggiornamento di sicurezza al mese.

L’annuncio è arrivato in risposta alla domanda di un fan che chiedeva delucidazioni a riguardo. Ciò che resta da capire è che tipo di approccio adotterà Essential per gli aggiornamenti importanti, ma secondo molti il dispositivo sarà supportato per almeno due anni. Si tratta senza dubbio di un approccio intelligente, che sarà apprezzato da tutti coloro che hanno intenzione di acquistarlo.