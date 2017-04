Essential, lo smartphone di Andy Rubin, fa capolino su GFXBench

Del progetto messo in atto dal papà di, abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Si tratta di, uno smartphone top di gamma che probabilmente andrà a mettersi in diretta concorrenza con l’, iled i

Il dispositivo finalmente ha fatto capolino su GFXBench con il nome in codice Essential FIH-PM1. Il sito ha anche svelato parte delle specifiche tecniche, che ancora non erano in nostro possesso.

A quanto pare si tratterà di un dispositivo basato su Android 7, con schermo con risoluzione di 2560x1312 pixel, processore Qualcomm octa-core da 2,2 Ghz e GPU Qualcomm Andreno 540. Il tutto sarà accompagnato da 3,6 gigabyte di RAM e 10 gigabyte di storage interno, mentre il comparto fotografico sarà composto da una lente posteriore da 12 megapixel, in grado di scattare foto ad una risoluzione di 4160x3120 pixel e girare video in UHD 4K (3840x2160 pixel). La fotocamera frontale invece sarà da 7 megapixel ed anch’essa dovrebbe poter girare filmati in Ultra HD.

Il dispositivo dovrebbe essere prodotto da Foxconn.