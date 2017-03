Evento speciale Apple fra il 20 e il 24 marzo: nuovi iPad finalmente in arrivo?

Quest’anno attorno al mondo Apple c’è estrema confusione: quanti iPhone saranno presentati a settembre? Vedremo l’iPhone 8 o l’iPhone Edition? Ci saranno davvero tre nuovi iPad, e quando saranno presentati?

Insomma, molte domande senza alcuna risposta, secondo alcuni analisti che hanno parlato con MacRumors Apple potrebbe rilasciare delle dichiarazioni importanti già a fine mese, presentando nuovi prodotti fra lunedì 20 marzo e venerdì 24 marzo. Dei nuovi iOS 11, macOS, watchOS e tvOS sicuramente sapremo qualcosa alla WWDC di giugno, quindi potrebbe trattarsi di un eventi speciale quasi interamente dedicato agli iPad, come molti sognano da tempo.

Ming-Chi Kuo di KGI Securities è certo che vedremo tre nuovi iPad quest’anno, la nuova generazione di iPad Pro da 12,9 pollici, un nuovo iPad Pro quasi privo di cornici da 10 o 10.5 pollici, un iPad più “economico” da 9.7 pollici come al solito. Nessuno di questi modelli dovrebbe montare un pannello OLED, come molti hanno sospettato, saranno tutti LCD IPS. Per l’iPad OLED bisognerà aspettare almeno il 2018.