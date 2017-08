Evleaks conferma: Galaxy Note 8 in Italia il 15 settembre con DeX in omaggio

Vi avevamo già riportato qualche settimana fa il rumor che vuolein arrivo in Italia al prezzo dicon Samsung DeX incluso . Ebbene, oggi anche l'ormai arcinoto leakerha confermato il tutto con alcuni dei suoi soliti tweet.

In particolare, Evan Blass ha riportato come, stando alle sue fonti, gli acquirenti al dì fuori del territorio europeo avranno la possibilità di scegliere tra due "omaggi": una Samsung Gear 360 versione 2017 oppure una microSD da 256GB assieme ad un dock per la ricarica wireless.

Per quanto riguarda il mercato nostrano, invece, Evleaks conferma la presenza nelle confezioni europee della docking station Samsung DeX, avente un valore di mercato di circa 89 euro.

Oltre a questo, Evleaks ha affermato di conoscere sia la data di inizio dei preordini che la data di effettiva disponibilità di Note 8: la prima sarebbe il 24 agosto mentre la seconda sarebbe il 15 settembre, come riportato anche dalla roadmap trapelata qualche settimana fa.

Vi ricordiamo che la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Note 8 avverrà il prossimo 23 agosto durante l'evento Unpacked di New York, che Everyeye seguirà dal quartier generale di Samsung Italia.

(The pre-order gift in Europe is a DeX dock.) https://t.co/Db42n43kKH — Evan Blass (@evleaks) 18 agosto 2017





CORRECTION: the options are as follows



1. 256GB card + wireless charger

2. 360 cam



Sorry for the confusion. https://t.co/Db42n4kVCf — Evan Blass (@evleaks) 19 agosto 2017





9/15 — Evan Blass (@evleaks) 18 agosto 2017