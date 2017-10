Evleaks gli smartphone 2018 di Alcatel, c'è anche un dual boot Windows/Android?

Il ruolo del leaker è diventato oramai del tutto simile, in quanto a popolarità, a quello di un qualsiasi VIP dei giorni d'oggi. Il più famoso a fare questo "mestiere",, ha oggi svelato l'interadi smartphone, che potrebbe avere anche un dispositivo dual boot montante ma non era morto?!? ) e

Partendo dai dispositivi "classici", Evan Blass ha fatto trapelare un'immagine che mostra, in ordine piramidale, i seguenti smartphone: alcatel5, alcatel3v, alcatel3x, alcatel3, alcatel3c e alcatel1x. Il top di gamma è chiaramente alcatel5, con gli altri dispositivi a seguire a ruota. Tuttavia, non abbiamo ancora molte informazioni riguardanti questi smartphone, se non quello che si può ricavare dall'immagine diffusa da Evleaks: tutti i dispositivi possiedono un lettore di impronte digitali e alcuni sembrano montare una dual camera.

La notizia più interessante, però, potrebbe essere quella di uno smartphone appartenente a questa gamma che non è presente nell'immagine in questione. In particolare, Evleaks ha diffuso due immagini che sembrerebbero raffigurare lo stesso smartphone (con qualche leggera differenza) montante prima Windows Phone e poi Android. A tutti è subito venuto in mente il tanto vociferato e atteso smartphone dual boot, ma più realisticamente potrebbe trattarsi di un dispositivo che verrà rilasciato in due differenti varianti montanti altrettanti differenti sistemi operativi. Non sarebbe la prima volta che Alcaltel compie questa operazione. Alcuni utenti stanno addirittura pensando che si tratti di una versione Android del già rilasciato Alcatel Idol 4 o di Alcatel Fierce XL, ma va detto che questi smartphone si assomigliano molto a livello estetico ed è veramente difficile trovare delle differenze marcate. Gli utenti, dunque, si stanno divertendo nel cercare di risolvere "l'enigma", ma ovviamente speriamo con tutto il cuore che si tratti dello smartphone dual boot. Attendiamo fiduciosi.