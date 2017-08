Evleaks svela la presunta data di lancio di Android O

Vi avevamo già svelato qualche giorno fa che, stando a quanto dichiarato da, il nome ufficiale della prossima major release del robottino verde dovrebbe essere svelato il prossimo 21 agosto , giorno corrispondente all', evento molto atteso negli

Tuttavia, il sempre attivissimo leaker Evan Blass ha dichiarato, tramite il suo profilo Twitter, che la release finale di Android O sarebbe prevista proprio per la settimana del 21 agosto. Oltre a questo, il tweet in questione lascia intendere che Google sia intenzionata a rilasciare l'update ufficiale proprio nel corso della giornata dell'eclissi totale di sole, forse in modo da attirare maggiormente l'attenzione mediatica. Staremo a vedere.

Android O release scheduled for the week of 8/21, "most likely on the 21st itself."