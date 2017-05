Express WiFi: la nuova iniziativa di Facebook sbarca in India

continua il suo percorso per prendersi il mercato, dopo l'ultra-futuristico progetto-che prevedeva di connettere sempre più indiani grazie ai droni- arriva. Permetterà a locali e store di rivendere l'accesso al proprio

Anche questa iniziativa rientra all'interno del macro progetto internet.org ed è stata portata avanti grazie ad una partnership con Bharti Airtel. Altre compagnie delle telecomunicazioni coinvolte sono Shaildhar, AirJaldi, LMES e Tikona.

Il servizio era già da tempo attivo in Kenya, in Tanzania, Nigeria e Indonesia.

"La nostra strategia può funzionare solo se economicamente sostenibile per i partner con cui collaboriamo", ha dichiarato a Tech Crunch James Beldock, product manager di Facebook per l'Europa.

Per questo motivo Facebook si limita a fornire il software, ma sono poi le compagnie aderenti a decidere a quanto fissare le tariffe. "La strategia di Facebook è quella di permettere ai suoi partner di creare una connettività sostenibile, non quella di dettare loro i prezzi da fissare.

Il, in paesi come quelli dove il servizio è disponibile, è sicuramente il modo più semplice per connettersi. Non serve una SIM card, né contratti di alcun tipo. Basta un device in grado di connettersi aded il gioco è fatto. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere pacchetti giornalieri, settimanali o mensili.