Ezviz annuncia la nuova Internet Camera C2Cube

: Da qualche anno sta cambiando il modo di concepire e vivere la propria abitazione grazie all’introduzione e all’utilizzo di dispositivi tecnologici connessi gli uni con gli altri. Secondo una ricerca condotta da, il settore della videosorveglianza sta vivendo un momento di forte sviluppo.

Questo perché proteggere la propria abitazione è diventato un bisogno consapevole. Ezviz, nuovo brand di elettronica di consumo, riconferma questo trend con il lancio sul mercato di una nuova telecamera ad uso interno, ideale per gli appartamenti: Internet Camera C2Cube.

Dal design minimal e accattivante, la nuova arrivata rappresenta un mini sistema di allarme, un vero e proprio concentrato di tecnologia che permette di avere sempre il totale controllo su ciò che succede tra le quattro mura domestiche, verificando il tutto in tempo reale grazie all’app Ezviz (disponibile in italiano per iOS e Android). Caratterizzata da flessibilità d’impiego e di posizionamento, la nuova Internet Camera C2Cube si installa facilmente e senza il bisogno di un installatore; è in grado di realizzare video in HD sia in modalità diurna che notturna (con una telecamera da 1,3 megapixel e un angolo di visualizzazione orizzontale di 92° e verticale di 115°).

Grazie alla nuova funzione “parla e ascolta”, l’utente è sia in grado di monitorare la propria abitazione, tenendo sotto controllo i bambini, le persone più anziane e/o gli amici a quattro zampe, sia di parlare loro grazie all’apposita funzione attivabile tramite app Ezviz. La doppia tecnologia, che integra il sensore ottico con quello di movimento, garantisce alla nuova Internet Camera C2Cube una rilevazione di altissima qualità, che può essere impostata a proprio piacimento tramite app. Dotata di sirena interna integrata, la telecamera può essere connessa con il proprio router tramite wi-fi e/o entrata Ethernet. Vi è inoltre la possibilità di espandere la memoria tramite una scheda microSD fino a 128 GB.