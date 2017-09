Ezviz presenta la nuova C6T, la videocamera WiFi motorizzata

, nuovo brand rivolto al mercato dell’elettronica di consumo specializzato in tecnologia per la sicurezza della casa e action cam, è pronta per fare spazio alla nuova Serie C6 di Videocamere Wi-Fi Motorizzate di cui fa parte il modello C6T.

Si tratta di una nuova videocamera rotante motorizzata, piccola e compatta (soli mm 110x110x900) che amplia la gamma di prodotti Ezviz dedicati all’Home Security. C6T rappresenta un vero e proprio occhio mobile, in grado di vigilare costantemente sulla propria casa sia di giorno che di notte, sia all'interno sia all'esterno di essa.

Dal design minimale ed elegante, la nuova arrivata ha come caratteristica principale quella di essere dotata di una base rotante con un angolo di rotazione fino a 340° in orizzontale e 90° in verticale. La telecamera, posizionata sopra la base rotante, ha una risoluzione foto e video full HD da 2 megapixel, un audio bidirezionale (che permette di ascoltare e comunicare con chiunque in tempo reale) e un illuminatore a raggi infrarossi per la visione notturna fino a 10 metri.

Grazie alla funzione “motion tracking” è in grado di localizzare le fonti di movimento e/o rumore, ruotare automaticamente e seguirne le tracce.

Inoltre, grazie alla funzione “punta e vedi” è possibile scattare un’immagine panoramica dell’ambiente a 360° e cliccarne un qualsiasi punto sul proprio smartphone per dare il comando a C6T di ruotare automaticamente verso di esso.

È infine possibile espandere la memoria fino a 128 GB tramite MicroSD Card (non inclusa nella confezione).

Come tutti i prodotti Ezviz, anche la nuova C6T può essere usata tramite l’App dedicata (totalmente gratuita e senza alcun canone periodico per il suo utilizzo, disponibile per iOS e Android) la quale permette di creare un sistema di sorveglianza completo e personalizzabile in grado di rispondere a molteplici esigenze.

Tramite i servizi Cloud, Ezviz riesce a fornire una piattaforma di sorveglianza semplice e al tempo stesso sicura,che permette all’utente di accedere in qualsiasi luogo si trovi alla tecnologia e ai servizi Ezviz. Grazie all’App, è possibile registrare e salvare i video, ottenere una serie di informazioni e notifiche per avere sempre a portata di mano tutti i servizi offerti.

La fotocamera sarà disponibile al prezzo di 109 Euro.