Face ID? La tecnologia è molto simile a Kinect, condivide lo stesso sviluppatore

Delpresentato dala scorsa settimana, e che debutterà nel nuovo, abbiamo a lungo parlato su queste pagine, ma nonostante ciò col passare dei giorni continuano ad emergere indiscrezioni e curiosità sulla tecnologia.

Come emerso sul web nelle ultime ore, il Face ID condividerebbe grossa parte della tecnologia con Kinect. In primis, la tecnologia è sviluppata da PrimeSense, una startup che la compagnia di Cupertino ha acquistato nel 2013 e che aveva sviluppato Kinect. Inizialmente intorno a questo acquisto c’era un alone di mistero, dal momento che la Mela morsicata non aveva svelato il motivo, che è emerso addirittura dopo quattro anni.

Face ID, inoltre, condividerebbe con Kinect la stessa tecnologia TrueDepth, che effettua una scansione sia dei movimenti che del volto, anche all’interno di stanze. TrueDepth, inoltre, proietterebbe più di 30.000 punti invisibili nello spazio per eseguire delle scansioni ultra dettagliate dei volti, per renderli riconoscibili anche in caso di scarsa luminosità.